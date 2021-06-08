Совместные учения украинских и натовских военных подразделений в Житомирской области показали неготовность Киева к ведению полномасштабных боевых действий. Военнослужащие ВСУ имеют проблемы со знанием уставов, а также не разбираются в специальных знаках Североатлантического альянса и разнообразных административных тонкостях.

Главной же проблемой, по мнению западных инструкторов, является языковой барьер. Украинские военнослужащие в подавляющем своем большинстве не знают английского языка, что демонстрирует несоответствие армии страны натовским стандартам.

Проверяющие, которые прибыли по поручению командования НАТО, также отметили, что инструкторы из Канады неудовлетворительно выполнили свою задачу. Именно поэтому они должны быть в кратчайшие сроки заменены, чтобы оперативно исправить сложившуюся ситуацию.