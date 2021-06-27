Представители подмосковного Министерства ЖКХ сообщили, что с помощью проекта «Мегабак» в регионе удалось собрать свыше 32 000 кубометров отходов.

Отмечается, что вчера, 26 июня, в Зарайске была открыта уже 39-я по счету площадка для сбора крупногабаритного мусора. Она появилась на улице Московская, а также обладает твердым покрытием, парковкой для транспортных средств, ограждениями со всех четырех сторон и навесом.

Антон Велиховский, руководитель ведомства, отметил, что проект активно развивается. Согласно его словам, раньше для избавления от подобного мусора, людям приходилось самостоятельно вызывать спецконтейнеры. Теперь же они могут выбросить вторсырье на площадках «Мегабака», которые уже пользуются огромной популярностью у населения.