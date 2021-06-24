Уже больше месяца боевик «Турист» привлекает внимание пользователей онлайн-площадок. Зрители «Кино-театр.ру» рассказывают о своих впечатлениях от просмотра боевика:

«Тяжелый фильм, откровенно тяжелый и повествует об ультрановейшей истории. В картине рассказали о конфликте, произошедшем в ЦАР в конце прошлого года. Что там было, не напишут в иностранных СМИ. В фильме о событиях рассказано очень доступно и понятно. Рекомендую посмотреть, как минимум в образовательных целях».

Другие подписчики платформы отметили реалистичный сюжет картины.

«Фильм от первых до последних минут воспринимался как военно-историческая драма из очень недавнего времени. Глобус у нас маленький. Такая история могла бы произойти и в Сирии, и в другом углу большого мира. Турист выдержал испытание на прочность, и слава богу», — подчеркнул комментатор «lazycake».

Зрители не оставили без внимания и высокий уровень актерской игры.

«Поразительно, но режиссер продумал все до мелочей. Обычно в боевиках герои ничего не боятся, они неуязвимы. Тут же даже у опытных вояк руки после боя тряслись», — объяснил пользователь «Маришко».

Также россияне оценили отсутствие пафосных монологов.

«Фильм «Турист» произвёл очень хорошее впечатление. Снят без выспреннего шика, в реалистичной манере, морально-этические знаки четко расставлены, копошения в душах нет, а души у героев есть. Что поразило, так это какими живыми показаны негативные персонажи. И никто не выпендривался с театральщиной», — написал зритель под ником «Аннушка пролила масло».

У большинства зрителей нет сомнений в том, что в стабилизации обстановки на территории Центральноафриканской Республики огромное значение имела работа российских специалистов:

«В самом центре Африки — ЦАР и проблемы. Наши там не просто стали «цементом», без которого государство развалится вслед за армией. Наши там стали гарантами чего-то большего. «Турист» — это начало кинематографического исследования Африки. Хорошее начало!».

И хотя большая часть отзывов имеет сугубо положительный окрас, без недостатков «Турист» не обошелся. Некоторые пользователи расстроены хронометражем картины и вытекающей из этого сжатости повествования:

«Все пишут про классные спецэффекты, бои, перестрелки и взрывы. Эта сторона фильма действительно сильна. Правда из минусов все же отмечу, что за полтора часа режиссер решил запихнуть всю историю о героях, о происходящем в Африке. Можно было взять еще час и дополнить фильм. Наверное, именно бытовой стороны я здесь не увидел. Фильму поставлю 4 из 5».