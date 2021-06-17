Бельгийские силы безопасности широко использовали переносные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов в период пребывания президента США Джо Байдена в Брюсселе, в том числе при его встрече с королем Бельгии Филиппом и во время официального заседания глав государств – участников НАТО, о чём сообщает издание The Drive.

На фотоснимках, опубликованных в социальных сетях, многократно запечатлены действующие парами сотрудники бельгийской федеральной полиции, один из которых вооружен ручным орудием для стрельбы по дронам, а другой использует аппаратуру радиочастотного подавления для нарушения связи между дронами и их операторами. Как отмечает The Drive, совместное развертывание этих двух систем является напоминанием о том, насколько серьезны угроза атак дронов или даже покушений на особо важные цели во всем мире.

Одним из видов оружия, которым пользовалась бельгийская федеральная полиция на встрече Байдена с королем Филиппом, вероятнее всего является DroneGun Tactical производства австралийской фирмы DroneShield. Компания-производитель утверждает, что DroneGun Tactical может заставить беспилотники «встать вертикально в воздухе либо возвратиться к своему удаленному контролеру или отправной точке», когда он успешно подвергается многодиапазонной радиочастотной атаке с постановкой помех.

Такие типы противодронного оружия работают, разрывая связи управления и контроля между дронами и их операторами, и DroneShield утверждает, что DroneGun Tactical может мгновенно прекратить обмен данными между ними. Но эти типы глушителей не работают против автономных систем, которые не полагаются на радиочастотные соединения с операторами-диспетчерами, хотя подобные системы гораздо менее гибки и обычно способны нацеливаться только на фиксированные точки, а не на подвижные цели, которые часто находятся в движении.

Тактический глушитель DroneGun работает от перезаряжаемой литий-ионной батареи 14,4 В и весит 7,26 кг при загрузке с двумя аккумуляторными блоками. Оружие описывается как имеющее «прочную конструкцию в стиле винтовки» и даже оснащенное планками Пикатинни для установки прицелов или другого оборудования. DroneShield указывает среди своих клиентов армию и ВВС США, Министерство внутренней безопасности США, Государственный департамент и разведывательное сообщество США.

Другой тип оружия, замеченного у бельгийской федеральной полиции, представляет собой Skywall Patrol, созданный британской компанией OpenWorks Engineering. Производитель описывает это оружие как «портативную систему захвата дронов», которая использует сжатый воздух для выстрела по враждебным БПЛА.

OpenWorks заявляет, что Skywall является более эффективным решением для сбивания дронов, чем другие кинетические решения, потому что «обычное оружие часто не выводит из строя дрон и не дает соразмерного ответа на угрозу атаки». Кроме того, как пишет компания, обычное оружие опасно применять в непосредственной близости от больших скоплений людей.

Следует отметить, что глушители, такие как DroneGun Tactical или другие системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, в которых используются мощные микроволны, также имеют ограничения при использовании в городских условиях, поскольку они потенциально могут нарушить работу гражданских сетей связи или другой электроники.

Заряды, выпущенные Skywall, заявлены как многоразовые, но неясно, сколько зарядов может нести каждый блок или как быстро он может быть перезаряжен, что делает неизвестным, насколько хороша система против нескольких дронов или их роя.

The Drive напоминает, что в прошлом дроны уже использовались при покушениях на мировых лидеров, как это было в 2018 году, когда беспилотник взорвался в воздухе над спорным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, когда он выступал перед большой толпой людей. Последовала давка, в результате чего семь национальных гвардейцев Венесуэлы получили ранения. Вполне возможно, что такая паника может быть столь же разрушительной или более разрушительной, чем сама первоначальная атака дронов. Кроме того, небольшие серийные дроны, уже вооруженные взрывчаткой, используются для уничтожения своих врагов наркокартелями в Центральной Америке.

Многоуровневая защита от дронов была недавно протестирована DARPA (Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). При этом была продемонстрирована система, установленная на транспортном средстве, которая может быстро развернуть комбинацию мощного микроволнового и кинетического оружия для отключения дронов без их полного уничтожения. Приведя эти дроны к земле в целости и сохранности, эти системы позволяют исследователям проводить судебно-медицинскую экспертизу враждебных дронов и потенциально определять их происхождение или лучше оценивать риски, которые они представляют, что позволяет разработать более точные контрмеры для их уничтожения.

Важно отметить, что конкретное сочетание сетевых снарядов и глушилок, наблюдаемое в Брюсселе, действительно полезно только против угроз с низкой плотностью и очень низкого уровня, таких как одиночный квадрокоптер, и не будет высокоэффективным против стаи дронов или усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов, включая небольшие типы с неподвижным крылом, которые движутся с большей скоростью и могут быть автономными по своей природе.

Также стоит упомянуть, что мы не знаем достоверно, какие другие противодронные системы могли также “прикрывать” саммит НАТО. Тем не менее, комбинация двух видов оружия, замеченная бельгийской федеральной полицией в Брюсселе, дает что-то вроде очень дешевой многоуровневой защиты от дронов, которая может быстро реагировать на простые угрозы, оставаясь при этом достаточно портативной, чтобы ее могли использовать пешие службы безопасности.

Ранее мы сообщали о некоторых из мер безопасности, принятых в ходе встречи Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Место встречи двух президентов обнесли колючей проволокой, а на набережной Женевского озера разместили военную технику.