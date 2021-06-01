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Амбициозный проект многофункциональной зоны возле станции «Горская» может быть реализован в Петербурге. Европейский опыт доказывает, что совмещение деловой застройки, жилых зон и общественных пространств в одном квартале полностью себя оправдывает.

Перспективный инновационный квартал может появиться всего через несколько лет. Его концепция будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, проходящем со 2 по 5 июня. Также на форуме планируется подписать соглашение о намерениях реализации этого проекта.

По замыслу авторов, новая «Горская» станет «точкой роста» для малого и среднего бизнеса. В проекте говорится о возведении парка инноваций, морского кластера, музея Дамбы со смотровой площадкой, пристани на 120 яхт, жилых зданий и гостиниц.

Проект обновленной «Горской» будет совмещать интересы различных отраслей. При этом все объекты будут функционировать в единой системе, отвечая предъявляемым к ним комплексным требованиям. Строительство разнотипных зданий на малой площади позволяет добиться максимальной эффективности, о чем говорит европейский опыт.

Схожий проект есть Брюсселе, где строят комплекс инновационных объектов NovaCity. Там, как и при реновации «Горской», на небольшой территории планируют возвести жилые дома, производственные здания, общественные пространства и транспортные развязки. Территория используется максимально эффективно.

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