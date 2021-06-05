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Российский лидер Владимир Путин выступил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и дал ответы на вопросы, интересовавшие как отечественных, так и иностранных журналистов.

Так, представителям немецких СМИ, которые хотели узнать о сроках завершения строительства «Северного потока-2», Путин сообщил, что уже в начале или середине августа проект будет реализован полностью.

Также президент РФ предлагал всем иностранцам сделать на платной основе прививки от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Журналистам британского канала BBC Путин рассказал о двойных стандартах Запада. Он напомнил события начала года в Капитолии, где протестующих жестко разгоняли перед инаугурацией вновь избранного президента Джо Байдена. При этом такие же действия силовиков в Беларуси рассматриваются как преступление действующей власти.

Модератор форума на волне воспоминаний о Капитолии и Дональде Трампе заметил, что Путина тоже могут забанить в социальных сетях.

«Мне наплевать, если меня где-то заблокируют», – резко ответил на это президент России.

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