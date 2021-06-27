Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович высказалась насчёт возможности появления в России «чёрной плесени».

Как отмечается, так называется тяжёлое осложнение, возникающее после коронавируса. «Чёрная плесень» – это грибковое заболевание мукормикоз, способное затронуть ЦНС, глаза, суставы и прочие органы. В настоящее время множество случаев появления мукормикоза было выявлено у людей с коронавирусом в Индии.

По словам Вуйнович, большой эпидемии мукормикоза в России она не ожидает. Однако она допускает то, что люди, имеющие плохой иммунитет, могут подхватить грибковую инфекцию, не обязательно мукормикоз. Как она считает, это находится под контролем системы здравоохранения и такого развития событий опасаться не стоит.

Ранее мы сообщали, что в Индии у заразившихся “чёрной плесенью” людей удаляют глаза. Таким образом пытаются не допустить распространение инфекции в организме дальше.