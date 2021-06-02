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В 2021 году выплаты в размере 10 тысяч рублей получат родители детей, которые пошли в школу не в семь лет, а на год раньше. Такое распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Он отметил, что первоначально выплаты предусматривались лишь на детей, которым 6 лет исполнилось в марте 2021 года. Сейчас в указ внесены корректировки, о чем сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Впервые о выплатах для родителей первоклассников, а также семей, в которых воспитываются школьники, Путин заговорил во время своего послания Федеральному собранию. Спустя два дня законопроект уже рассматривался Госдумой.

Сейчас известно, что в июле можно будет подать заявку на получение выплаты, а в августе – получить помощь от государства. По словам Министра труда Антона Котякова, на эти средства претендуют 17 миллионов человек.

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