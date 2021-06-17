Российские подводные лодки проекта «Ясень-М» в ближайшее время превратятся в постоянную угрозу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава Северного командования американских ВС Глен Ванхерк. Он также отметил, что «Ясени» ни в чем не уступают лучшим атомным субмаринам США.

Генерал привел в качестве примера совсем недавно появившуюся на вооружении российского флота подводную лодку «Казань». Она, по словам Ванхерка, вооружена четырьмя десятками крылатых ракет «Калибр». Причем пусковая установка для них является универсальной, она одинаково успешно может запускать также противокорабельные «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы».

Генерал отмечает, что к 2025–2026 годам в распоряжении России будет около 8–9 подводных лодок проекта «Ясень-М». Эти субмарины станут вполне реальной угрозой как для западного, так и для восточного побережья Соединенных Штатов. Подобного, по мнению главы Северного командования, не случалось уже несколько десятилетий.

Стоит добавить, что к 2030 году Россия намерена вооружить флот еще и десятью подводными лодками проекта «Борей», которые по своим характеристикам не уступают «Ясеням».