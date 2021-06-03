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Решение Судана пересмотреть договор с Россией о размещении на его территории военно-морской базы совершенно не отразится на позициях Москвы, уверен посол по особым поручениям Константин Шувалов. Он также отметил, что не стоит рассматривать версию давления на Хартум со стороны Соединенных Штатов.

По словам Шувалова, российские корабли находятся в Судане в ограниченном количестве, поэтому независимо от результатов пересмотра для России совершенно ничего не изменится. Посол предполагает, что африканские государство просто хочет в большем объеме продвинуть собственные интересы в ходе заключения договора.

Напомним, что Россия намеревалась разместить в Порт-Судане свою военно-морскую базу. Договор заключался на 25 лет с возможностью пролонгирования еще на десять. Однако позже Хартум заявил, что хочет пересмотреть условия соглашения.

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