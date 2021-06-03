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Россия обладает новейшими системами вооружения, от которых не существует противоядия, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее возглавлявший сухопутные силы страны. Он пояснил, что имеет виду оружие, оснащенное технологиями искусственного интеллекта.

По словам генерала, пока еще не созданы системы, способные обезвредить данные виды вооружений. От них невозможно защититься привычными методами, а новых в настоящий момент никто еще не придумал.

Скшипчак заметил также, что остановить прогресс в создании таких систем уже не представляется возможным. Вооруженные столкновения, вспыхивающие то тут, то там, вынуждают конструкторов придумывать все новые и новые виды оружия, которые когда-нибудь могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество.

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  • Анна
  • 02.06.2021
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