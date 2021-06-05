Беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые Польша покупает у Турции, будут «сдерживать Россию» у границ с Калининградом. Они будут выполнять как разведывательные, так и ударные функции, что позволит значительно усилить защиту польских рубежей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что по контракту с Турцией Варшава получит 24 беспилотных аппарата. В дополнение к ним армии страны предоставят радары, мобильные станции контроля, симуляторы и комплектующие к дронам. Также договор включает в себя обучение польских бойцов использованию БПЛА.

По словам министра, Польша осознает, что беспилотник хорошо проявили себя лишь в условиях отсутствия надежной противовоздушной обороны. Однако по мнению Блащака, существует множество вариантов применения Bayraktar TB2, каждый из которых будет испробован в процессе их эксплуатации.