В издании Do Rzeczy сообщили об обеспокоенности Польши расширением российского Балтфлота новыми подлодками. Польское командование боится прибытия «Красного октября».

Речь идет о выдуманной субмарине из кинокартины «Охота за Красным октябрем», которая была во многом похожа на подлодку «Акула» проекта 941. Хоть до разработки вооружения, показанного в фильме, еще очень далеко, однако поляки уже опасаются его появления в Балтийском море.

При этом Россия и без подобных подлодок способна значительно усилить Балтфлот. Ранее появилась информация, что он получит на вооружение дизельные субмарины «Варшавянка» и Лада», обладающие превосходными акустическими параметрами, а также способные атаковать как морские, так и наземные цели.