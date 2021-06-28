Соединенные Штаты создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог Североатлантического альянса, который предназначен для «сдерживания Китая». Разговоры о нем ведутся с 2007 года, однако вооружать своих потенциальных союзников США начали только сейчас, сообщает агентство «РИА Новости».

Считается, что идея создания такого блока принадлежит Японии, являющейся непримиримым противником КНР. Однако на самом деле за ней стоят именно Соединенные Штаты. На некоторое время в регионе возникло затишье, но сейчас замысел с азиатским аналогом НАТО вновь получил актуальность.

США хотят создать широкую коалицию, которая протянется через всю западную часть региона со стороны Тихого океана. По мнению военных и политических экспертов, Китай – не единственная цель Вашингтона. Кроме того, новоявленный блок продолжит оказывать давление на Индию, а также станет серьезной угрозой и для России.