На Украине затопило подземный учебный комплекс, который использовался для практики и отработки действий военнослужащих ССО.

Из-за затопления комплекс совершенно не годится для дальнейшего использования. Как сообщается, затопление произошло из-за того, что предприятие, занимающееся строительством данного комплекса, не стало соблюдать многие строительные и технические стандарты.

Контракт на строительство был заключён в конце 2018 года. Он обошёлся в 5,5 миллиона гривен. Но инженер, который подписывал акты, не проводил необходимые проверки, так как находился в сговоре с подрядчиком. Поэтому комплекс был принят в эксплуатацию с множеством нарушений.

Как считают эксперты, в итоге комплекс потерян и пользоваться им нельзя. По факту этой ситуации было возбуждено уголовное дело.

Эксперты издания Sohu недавно назвали главную уязвимость армии Украины. Как они считают, этой уязвимостью является отсутствие современных средств ПВО.