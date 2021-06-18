Западные СМИ ожесточенно спорят, пытаясь выяснить, кто больше всех выиграл от результатов состоявшейся в Женеве встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Кто-то уверенно заявляет, что победу одержал президент РФ, кто-то считает, что оба лидера получат неплохие дивиденды от саммита.

Намного проще определить страну, которая больше всех проиграла от переговоров американского и российского лидеров. Это Украина, судьба которой во многом зависела от итогов саммита.

Эксперты китайского издания Sohu называют триумфатором встречи российского президента Владимира Путина. После длительного перерыва он появился на широкой публике и продемонстрировал уверенность в себе и стремление РФ конкурировать на международной арене с самыми серьезными противниками.

Кроме того, ему удалось провести для США ключевые красные линии и можно предположить, что нарушаться они точно не будут.

Почему проигравшей стороной оказалась именно Украина? Все дело в том, что одной из упомянутых красных линий было ее вступление в НАТО. Это означает, что Байден вынужден серьезно задуматься над вопросом – а стоит ли идти на открытую конфронтацию с Россией ради того, чтобы принять в Североатлантический альянс коррумпированное государство с множеством проблем. Ответ очевиден, поэтому о членстве в блоке Киев может постепенно забывать.

Но и это еще не все. На встрече американского и российского лидера не был ни разу упомянут газопровод «Северный поток-2». Это означает, что он однозначно будет достроен и введен в эксплуатацию. А Украине потеряет крупные средства за транзит газа в Европу. ЕС уже заявлял, что не оставит Киев на мели и даже сулил компенсацию, однако вряд ли эти обещания станут реальность. Теперь Украине остается уповать на заявления Владимира Путина, который намерен прокачивать через украинскую ГТС какие-то небольшие объемы голубого топлива.

Еще одна плохая новость для Украины заключается в том, что зашкаливающий уровень враждебности между НАТО и Россией после переговоров заметно снизится. Поэтому Киев уже не сможет с каждой мелкой проблемой бежать к Альянсу или США и требовать помощи. Свою роль инструмента для сдерживания РФ она уже выполнила, поэтому Соединенные Штаты могут впоследствии вообще от нее отказаться.