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Специалисты отметили, что во время Петербургского международного экономического форума вырос интерес к мессенджерам и сайтам знакомств. Об этом рассказало издание РИА Новости.

Как сообщается, общий трафик на мессенджеры вырос на 3% в сравнении с неделей до мероприятия. Так, Viber использовался на 18% больше, Telegram – на 6%, WhatsApp – на 4%, ICQ – почти на 50%. Также специалисты сообщили, что на 10% вырос трафик в Tinder.

Кроме того, чаще стали пользоваться и социальными сетями. К примеру, Facebook стали использовать на 5% больше, «ВКонтакте» – больше на 2%. Пользователи также стали чаще совершать видеозвонки – на 6% больше через Facetime, на 4% – через WhatsApp и Viber.

Также пользователи стали чаще во время ПМЭФ слушать музыку и смотреть видео. Так, Twitch использовался на 19% больше, Spotify – на 10%, Apple Music –на 8%, YouTube Music – на 11%, «Яндекс. Музыка» – на 9%. Одновременно с этим отмечается снижение интереса к мобильным играм – на 13%.

Ранее мы сообщали, что видеохостинг YouTube начнёт вставлять во все видео рекламные ролики. Кроме того, блогерам придётся платить налоги.

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