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Видеохостинг YouTube с начала лета будет вставлять во все видеозаписи на своей платформе рекламные ролики.

Как отмечается, это затронет даже те ролики, которые не участвуют в партнёрской программе. Нововведение начнёт действовать с 1 июня.

Кроме того, на YouTube появятся налоги для блогеров. Они будут распространяться на всех блогеров, кто живёт не в США, таким образом, на блогеров из России новые правила тоже будут действовать. Впрочем, указывается, что под обложение налогом попадёт прибыль, которую блогеры получают от просмотров в США. Речь идёт как о прямых просмотрах, так и о доходах, которые блогеры получают через суперчат, спонсорство, а также использование сервиса Premium.

Блогерам в срок до 31 мая нужно предоставить необходимую налоговую информацию, иначе от доходов будет удерживаться до 24%.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работа YouTube и Facebook будет замедлена в России, если площадки не удалят противоправные материалы. Отмечается, что подобные санкции уже коснулись Twitter.

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