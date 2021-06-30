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Фахд бин Турки бин-Абд Аль-Азиз, один из принцев Саудовской Аравии, был обвинен в государственной измене и приговорен к смерти. Данная информация представлена сотрудниками Gulf Institute.

Отмечается, что племянник саудовского короля Салмана, ранее командовавший вооруженными силами страны в Йемене, был признан виновным в госизмене военным судом. Предполагается, что он участвовал в заговоре, направленном на свержение правительства. При этом эксперты уверены, что арест был спланирован Мухаммедом бин Салманом, наследным принцем и главой оборонного ведомства.

По мнению политологов, кронпринц надеется тем самым убедить семью Фахда передать крупную сумму денег в казну страны, в которой начала ухудшаться экономическая обстановка. В СМИ напоминают, что саудовского принца и его сына взяли под арест еще осенью прошлого года.

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