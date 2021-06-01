Основным вопросом на заседании Коллегии Минобороны, состоявшемся 31 мая, была повышенная активность войск НАТО у российских границ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за минувшие 7 лет увеличилось количество натовских самолетов, появляющихся у рубежей РФ. Также в Балтийское море все чаще заходят корабли, вооруженные крылатыми ракетами. Которые добираются почти до самого Калининграда.

Еще одна проблема, по словам Шойгу – это участившиеся учения Североатлантического альянса у западных рубежей страны. Так, в настоящий момент продолжаются маневры «Защитник Европы – 2021», являющиеся наиболее крупными за два с половиной десятилетия.

Глава военного ведомства перечислил меры, которые Россия намерена предпринять для противодействия натовским провокациям. Во-первых, на западных границах будет создано 20 новых подразделений которые существенно усилят обороноспособность страны. Во-вторых, в сентябре пройдут совместные учения России и Белоруссии «Запад – 2021», призванные продемонстрировать готовность отражать любые атаки со стороны Альянса.

Военные эксперты в целом поддержали решение о создании новых подразделений. Так, генерал Сергей Липовой заявил, что сейчас Россия может надеяться исключительно на себя. Поэтому она сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность на своих границах. Эксперт также отметил, что РФ не собирается начинать новую холодную войну. Она лишь адекватно отвечает на действия Североатлантического альянса.