ВВС США собираются устроить испытания, в которых планируется проверить и оценить возможность переброски грузов и военных при помощи ракет. Об этом заявила пресс-служба Конгресса США.

Так, проект получил название Rocket Cargo. В его рамках военные собираются разработать многоразовые тяжёлые ракеты, которые смогут перебрасывать до 100 тонн груза. Как отмечается, одна такая ракета должна будет перевозить столько грузов, а также людей, сколько и военно-транспортный самолёт С-17. Однако преимуществом ракеты будет её скорость – переброску планируется осуществлять всего лишь за час.

После того, как ракета достигнет нужной точки, она должна будет в автоматическом режиме садиться в вертикальном положении.

На этот проект в 2022 году предполагается выделить около 48 миллионов долларов.

Ранее в Пентагоне раскрыли дальность поражения ракет Long Range Hypersonic Weapon. В настоящее время эти ракеты ещё разрабатываются, но, как указывается, их дальность поражения составит 2775 километров.