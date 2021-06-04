читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВВС США собираются устроить испытания, в которых планируется проверить и оценить возможность переброски грузов и военных при помощи ракет. Об этом заявила пресс-служба Конгресса США.

Так, проект получил название Rocket Cargo. В его рамках военные собираются разработать многоразовые тяжёлые ракеты, которые смогут перебрасывать до 100 тонн груза. Как отмечается, одна такая ракета должна будет перевозить столько грузов, а также людей, сколько и военно-транспортный самолёт С-17. Однако преимуществом ракеты будет её скорость – переброску планируется осуществлять всего лишь за час.

После того, как ракета достигнет нужной точки, она должна будет в автоматическом режиме садиться в вертикальном положении.

На этот проект в 2022 году предполагается выделить около 48 миллионов долларов.

Ранее в Пентагоне раскрыли дальность поражения ракет Long Range Hypersonic Weapon. В настоящее время эти ракеты ещё разрабатываются, но, как указывается, их дальность поражения составит 2775 километров.

Вам может понравиться

В США потребовали раскрыть данные о болезни трёх сотрудников лаборатории в Ухане

Энтони Фаучи, являющийся директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний в США, обратился к Китаю с призывом обнародовать медицинские сведения, касающиеся некоторых пациентов. Как отмечается, он хочет узнать информацию о
  • Анна
  • 04.06.2021
  • читать 1 минуту

США в течение двух недель объявят о распределении своих вакцин от коронавируса в мире

Энтони Блинкен, глава Госдепартамента, отметил, что в скором времени Соединенные Штаты расскажут о том, как будут распространяться их вакцины от COVID-19 в мире. В рамках специальной конференции, на которой присутствовал

Россиян предупредили о возможной потере выплат на детей

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов предупредил россиян, которые имеют детей, что они могут лишиться некоторых положенных им выплат. Его предупреждение передаёт издание «Прайм». Согласно
  • Анна
  • 04.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июня – ясно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 4 июня – ясно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июня – пасмурно, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июня – сильный дождь, до 12 °C | Королев: погода, 4 июня – небольшой дождь, до 20 °C | Подольск: погода, 4 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 4 июня – пасмурно, до 20 °C |