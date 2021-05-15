Гиперзвуковые ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), которые сейчас разрабатываются в Соединенных Штатах, способны поражать цели на расстоянии 2775 километров. Впрочем, в настоящий момент испытания этих комплексов пока не проводились.

LRHW представляет собой настоящую гордость американских Сухопутных сил. Сообщается, что комплекс состоит из двух ключевых компонентов – твердотопливной МБР, оснащенной гиперзвуковым модулем Common-Hypersonic Glide Body. Последний способен не только разгоняться до 8-10 чисел Маха, но и совершать маневры, уклоняясь от противоракет и систем ПВО.

Практически такой же комплекс Соединенные Штаты разрабатывают и для ВМС. Прототип новейшего американского оружия отсутствует, пока Сухопутные войска показывали лишь фотографии ракет. Поэтому говорить о скорых испытаниях рано.