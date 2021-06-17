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11 июня в Черное море вошел американский эсминец «Лабун», который несет на борту 20 крылатых ракет «Томагавк». Официальная цель его появления в акватории – это участие в учениях НАТО Sea Breeze и демонстрация «солидарности с Украиной». Однако на самом деле этот боевой корабль намерен показать, что «Черное море принадлежит не только России».

Некоторые источники уверенно заявляют, что эсминец намерен организовать самую крупную за последние годы провокацию. В его планах – проход под Крымским мостом и выход в Азовское море. Неизвестно, насколько эта информация достоверна, но Россия решила подстраховаться и отправила корабли Черноморского флота наблюдать за незваным гостем уже в момент его входа в акваторию.

Напомним, что сейчас в Черном море находится не только американский, но еще и британский эсминец Defender. Он появился в акватории на несколько дней раньше в сопровождении голландского фрегата ПВО Evertsen.

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