Сирийский телеканал Al-Ikhbariya рассказал о военной операции США в восточной части страны. Журналисты отметили, что в результате авианалета американских ВВС погиб ребенок. Но Пентагон отказался комментировать это происшествие.

Представитель главного военного ведомства Соединенных Штатов Джессика Макналти заявила, что целью авианалета были склады с вооружением и боеприпасами, а также другие объекты проиранских ополченцев. Удары наносились исключительно по границе между Сирией и Ираком.

Ранее Пентагон также заявлял, что атака на проиранские силы стала возмездием за операции иранских ополченцев, направленных на подрыв американских интересов в регионе. Также авианалет объяснили «устранением угрозы», которую представляют для США и Ирака проиранские силы в Сирии.