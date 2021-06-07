Павел Прилучный в компании Мирославы Карпович отправился отдыхать на Мальдивские острова.

Как отмечается, пара предпочитает не афишировать свои отношения, поэтому на их Instagram-страницах пока что нет совместных фотографий из отпуска. Однако они практически одновременно поделились кадрами, сделанными в одном и том же отеле. При этом дети Прилучного, как известно, остались в Москве.

Пользователи Сети выяснили, что пара решила снять виллу, в которой стоимость проживания за одну ночь составляет 250 тысяч рублей. Номер имеет вид на океан, а также собственный бассейн.

Прилучный отметил, что собирается отдыхать на Мальдивах целый месяц. На просьбы поклонников поделиться совместными фотографиями с Мирославой он не отреагировал.

Недавно поклонники нашли новое подтверждение, что между Гариком Харламовым и Екатериной Ковальчук начался роман. Как отмечается, их заметили отдыхающими вместе.