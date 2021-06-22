Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что служба в армии помогает повысить образование и развивает умственные способности.

Об этом он сообщил 22 июня после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Во время обращения к верующим патриарх заметил, что во времена войны представители разных вероисповеданий, а также атеисты, сражались с врагами вместе. Также он указал, что церковь благословляла солдат, офицеров и генералов.

Патриарх отметил, что знания, которые военнослужащие получат во время службы, будут им полезны и после демобилизации. Он указал, что армия способствует развитию волевых качеств, а также учит дисциплине и порядку. Кроме того, в настоящее время в армии применяется весьма сложная техника, и её использование развивает умственные способности и образование.

Ранее мы сообщали, что российские военнослужащие, а также их семьи, получат специальные смартфоны. Они будут обеспечивать безопасную связь и исключат утечку данных.