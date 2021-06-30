Вывод натовских и американских сил из Афганистана создает России серьезные проблемы. Теперь ей нужно думать, как остановить движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), уже сейчас восстанавливающий контроль над регионами своей страны. Однако есть в этой ситуации и свои плюсы.

Вашингтон ушел из Афганистана, построив там за 20 лет режим, который рискует рухнуть всего за несколько месяцев. Его цель очевидна – втянуть в эту бесконечную войну трех ключевых своих конкурентов – Иран, Китай и Россию. Но кое в чем можно найти выгоду для этих государств.

Если Пекин, Москва и Тегеран не бросятся сломя голову в вооруженное столкновение, что чревато риском быстро перессориться между собой, они имеют большие шансы на успех. Все, что нужно – выработать единую позицию, взять ситуацию под контроль и стабилизировать беспокойный регион.

Роль России здесь видна невооруженным глазом. От нее требуется создать своеобразную буферную зону, которая будет включать в себя Киргизию, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Эти страны вполне может захлестнуть экспансия Афганистана, но если Россия своевременно придет на помощь, этого не случится.

Если РФ, Ирану и Китаю удастся выстроить надежный барьер, то можно будет переходить к следующему этапу – реализации проекта «Один пояс и один путь».