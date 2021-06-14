Пандемия коронавируса практически никак не повлияла на расходы государств на оборону. Они по-прежнему увеличиваются несмотря на затраты, связанные с Covid-19. Особенно хорошо это видно на примере девяти ядерных держав, заявляет сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIRPI) Ханс Кристенсен.

Он ориентируется на данные из отчета SIRPI, в котором отмечается увеличение совокупных ядерных запасов этих государств с 9380 до 9620 только за 2020 год.

По словам Кристенсена, эти данные не учитывают списанные ядерные боеголовки, которые в ближайшее время будут демонтированы. С ними ситуация выглядит несколько иначе. Так, количество боеголовок в текущем году составляет 13 080 единиц, хотя еще в 2020-м оно достигало почти 13 400 штук.

Кристенсен отмечает, что оперативные силы девяти государств в настоящий момент имеют в своем распоряжении 3825 единиц ядерных боеприпасов. Это на 105 боеголовок больше, чем в 2020 году. Кроме того, 2000 ракет готовы стартовать в считанные секунды, так как находятся в состоянии полной боевой готовности.

Россия и США демонстрируют важность модернизации ядерного оружия

Особое внимание автор обращает на Соединенные Штаты и Россию, в арсенале которых находится 90 процентов всех ядерных боеголовок. Они активно занимаются демонтажом устаревших припасов, однако их уменьшения не наблюдается. Напротив, в сравнении с прошлым годом отмечено увеличение на 50 единиц.

В этом году Москва и Вашингтон продлили действие Договора СНВ, предполагающего сокращение ядерного оружия. Этот факт эксперты называют крайне важным, так как соблюдение соглашения дает возможность обеспечить стабильность и безопасность на планете. Однако есть одно «но» – в условиях действия Договора количество боеголовок почему-то не уменьшается, а растет. Причем не только в упомянутых России и США, но и в остальных семи государствах – Великобритании, Северной Корее, Франции, Пакистане, Израиле, Индии и Китае.

Важность соблюдения Договора

По мнению автора, в первую очередь соблюдать Договор СНВ должны именно Россия и США, так как они владеют наибольшим количеством ядерных боеголовок. В противном случае остальные государства могут посчитать свое участие в соглашении абсолютно бесполезным и начать наращивать вооружение.

Этот процесс уже идет – в 2020 году, несмотря на пандемию, девять стран увеличили затраты на ядерный потенциал до 72 миллиардов долларов. Особую активность в этом проявляет Пекин, из-за которого США и Россия могут вообще отказаться от сокращения количества ракет.

Эксперт отметил, что на протяжении некоторого времени после завершения холодной войны сокращение ядерных вооружений действительно наблюдалось. Однако сейчас количество боеголовок подбирается к показателям 1986 года. И это весьма опасный сценарий развитиях событий. Даже если учитывать, что в прошлом столетии ситуация в мире была куда более напряженной.