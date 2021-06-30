Россия считает Черное море своим внутренним озером, но натовские корабли докажут ей, что это не так. Во время учений «Морской бриз-2021» они могут пройти по крымским территориальным водам большой группой, которую Москва не рискнет атаковать, заявил отставной украинский генерал Игорь Романенко.

Он также отметил, что для решения проблем Крыма и Донбасса необходимо запускать силовой сценарий. И действовать в полном соответствии со словами российского лидера Владимира Путина о том, что всегда нужно бить первым, чтобы не выявить свою слабость.

Также Романенко заметил, что эсминец Defender действовал абсолютно правильно. Но у него не было главного – понимания целей и задач подобных провокаций, которые в будущем необходимо обязательно повторять. Также экипаж британского корабля не знал, какими могут быть последствия.

Напомним, что о последствиях РФ уже сообщила. В случае следующих подобных провокаций она будет сперва предупреждать о нарушении своих границ по радио, а затем атаковать корабль-нарушитель.