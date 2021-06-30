читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия считает Черное море своим внутренним озером, но натовские корабли докажут ей, что это не так. Во время учений «Морской бриз-2021» они могут пройти по крымским территориальным водам большой группой, которую Москва не рискнет атаковать, заявил отставной украинский генерал Игорь Романенко.

Он также отметил, что для решения проблем Крыма и Донбасса необходимо запускать силовой сценарий. И действовать в полном соответствии со словами российского лидера Владимира Путина о том, что всегда нужно бить первым, чтобы не выявить свою слабость.

Также Романенко заметил, что эсминец Defender действовал абсолютно правильно. Но у него не было главного – понимания целей и задач подобных провокаций, которые в будущем необходимо обязательно повторять. Также экипаж британского корабля не знал, какими могут быть последствия.

Напомним, что о последствиях РФ уже сообщила. В случае следующих подобных провокаций она будет сперва предупреждать о нарушении своих границ по радио, а затем атаковать корабль-нарушитель.

Вам может понравиться

В 2023 году США проведут первые испытания “меча Армагеддона”

Соединенные Штаты определились с альтернативой своим баллистическим ракетам LGM-30G Minuteman III, которые подлежат списанию в самом скором времени. В ее качестве выступит МБР Ground Based Strategic Deterrent, которую склонные к

Bloomberg заявил, что слабая хоккейная команда Китая не дает ему стать сверхдержавой и рассмешил читателей

Отсутствие в Китае боеспособной хоккейной команды является главным препятствием к тому, чтобы получить статус сверхдержавы. Именно так один из китайских пользователей Сети прокомментировал несколько странную публикацию в журнале Bloomberg. В

Эксперт рассказал, почему США уже не могут производить истребители F-22 Raptor

Истребитель F-22 Raptor является сегодня лучшим в мире самолетом такого типа, однако вновь запустить его производство Соединенные Штаты не в состоянии. Все производственные линии еще 10 лет назад были закрыты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 30 июня – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 30 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Армавир: погода, 30 июня – ясно, до 27 °C |