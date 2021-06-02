Все президенты США последних лет приложили очень мало усилий по сдерживанию России. Нынешняя администрация должна говорить с ней исключительно с позиции силы, так как это единственный язык, который понимает Москва, уверен отставной американский генерал Бен Ходжес.

Он заявил, что Россия активно продвигает свои интересы, однако Соединенные Штаты смотрят на это сквозь пальцы. В результате Москва взяла под контроль Крым и использует Черное море для усиления влияния на Кавказе, Ближнем Востоке и на Балканах. Также она действует в своих интересах на африканском континенте и в Восточном Средиземноморье. Миротворческие силы РФ много лет находятся и в непризнанной республике Приднестровье.

По словам Ходжеса, в ответ на силовые методы Россия будет возмущаться, но обращать внимание на это не стоит. РФ уважает только силу и поэтому лишь с ее помощью можно добиться успеха.