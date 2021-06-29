В YouTube-аккаунте Первого канала появилась видеозапись фрагментов программы «Часовой» от 27 июня, в которой показали испытания активной защиты «Арена-М», установленной на танк Т-72Б3.

В ходе испытаний КАЗ Т09-А6 была проверена на герметичность, для чего боевой машине пришлось преодолевать водные преграды. Кроме того, в программе продемонстрировали принцип работы активной защиты.

По танку был произведен выстрел из РПГ-7 и граната полетела точно в цель. Однако на подлете к нему сработала «Арена М». Осколочная кассета взметнулась в воздух и моментально накрыла боеприпас, не дав ему возможности поразить боевую машину.

Работы над КАЗ «Арена» начались еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Однако годы шли, а танки так и не оснащались активной защитой. Основные причины этого – существенные риски, которые создают осколочные кассеты для пехоты, а также дороговизна электронного оборудования. Кроме того, смущали размеры КАЗ, которая занимала больше половины площади башни.

Лишь после того, как электронная аппаратура стала гораздо более компактной, активная защита, существенно уменьшившаяся в размерах, стала устанавливаться как на новейшие танки вроде Т-14 «Армата», так и на подлежащие модернизации боевые машины.