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На канале «360» в рамках прямого телеэфира был назван победитель конкурса, в котором могли участвовать жители Подмосковья, сделавшие прививку от COVID-19. Он выиграл 3-комнатную квартиру.

Нина Свешникова, заместитель руководителя подмосковного Минздрава, отметила, что на жилье в Серпухове, претендовали около 27 000 человек. Для выбора победителя использовался способ случайного подбора цифр. В итоге владельцем новой недвижимости площадью почти 75 квадратных метров оказался Виктор Петрович Ш.

В СМИ напоминают, что на сайт госуслуг недавно была добавлена ссылка, ведущая на страничку с регистрацией для участия в конкурсе по розыгрышу квартиры. Поучаствовать в нем могли жители региона, вакцинировавшиеся первым компонентом препарата от коронавируса в период с 15 по 25 июня текущего года.

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