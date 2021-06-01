На встрече с семьями, которые были награждены орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с оленеводом из кочующей общины Крайнего Севера Павлом Вулковым. Мужчина рассказал, что вместе с супругой воспитывает 11 детей, младшему из которых исполнился год, а старшему – 16 лет.

По словам Вулкова, все дети в семье проводят много времени с оленями.

«И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки! Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек — это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – поинтересовался Владимир Путин.

Оленевод ответил, что жена хорошо справляется с работой под дому Также ей помогает старшая дочь, которой уже исполнилось 15 лет. Также мужчина рассказал, что на протяжении сезона семье приходится около 30 раз переезжать с места на место.

После этого президент поздравил всю большую семью с государственной наградой и пожелал ей здоровья и счастья.