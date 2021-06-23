читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в структуру Ростеха, намерена выполнить госзаказ на два десятка газотурбинных двигателей М90ФР. Эти силовые агрегаты устанавливаются сегодня на новые корветы и фрегаты проектов 20386 и 22350 соответственно.

Представители ОДК, присутствующие на Международном военно-морском салоне МВМС-2021, заявили, что сейчас корпорация готова организовать поставки двигателей в любых необходимых объемах.

Кроме того, Ростех заявил о начале работы над двигателем пятого поколения для российских кораблей. Сообщается, что его мощность составит 25 МВТ. Также генеральный конструктор госкорпорации Юрий Шмотин анонсировал разработку новейших металлических сплавов, обладающих высокой устойчивостью к коррозии и воздействию высоких температур.

Вам может понравиться

Der Spiegel предостерег США от опасной переоценки своих сил и возможностей

Президент России Владимир Путин на встрече в Женеве вел себя как абсолютно уверенный в себе лидер своего государства. Джо Байден же ставил целью демонстрацию превосходства США, что является большой ошибкой,

Бывший глава ЦРУ: Возможности для давления на Россию с помощью санкций исчерпаны

Соединенные Штаты ввели против России так много санкций, что у них в запасе уже не осталось новых мер для влияния на Москву, заявил Роберт Гейтс, ранее возглавляющий Пентагон и ЦРУ.

Спецпредставитель США по Северной Корее воспринял слова Ким Чен Ына как сигнал к диалогу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно заявил, что КНДР должна готовиться к двум вариантам развития событий – восстановлению нормального диалога или к противостоянию с Соединенными Штатами. В Вашингтоне это
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 31 °C | город Мытищи: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июня – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 36 °C | Подольск: погода, 23 июня – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 28 °C |