Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в структуру Ростеха, намерена выполнить госзаказ на два десятка газотурбинных двигателей М90ФР. Эти силовые агрегаты устанавливаются сегодня на новые корветы и фрегаты проектов 20386 и 22350 соответственно.

Представители ОДК, присутствующие на Международном военно-морском салоне МВМС-2021, заявили, что сейчас корпорация готова организовать поставки двигателей в любых необходимых объемах.

Кроме того, Ростех заявил о начале работы над двигателем пятого поколения для российских кораблей. Сообщается, что его мощность составит 25 МВТ. Также генеральный конструктор госкорпорации Юрий Шмотин анонсировал разработку новейших металлических сплавов, обладающих высокой устойчивостью к коррозии и воздействию высоких температур.