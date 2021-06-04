Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса совсем не случайно наносит максимально точные удары по позициям и пунктам управления украинских войск, заявляют авторы портала Avia.Pro. Они поясняют, что все дело в наличии у ДНР и ЛНР комплексов радиотехнической разведки «Свет-КУ», разработанных в России.

Об обнаружении этих комплексов заявила мониторинговая миссия ОБСЕ, которая регулярно проводит облеты территории Донбасса с использованием беспилотных аппаратов. Ее представители сообщают, что в настоящий момент в регионе находится как минимум три РБ-636.

«Свет-КУ» относится к нелетальным видам вооружения, которые обеспечивают возможность проводить эффективную радиотехническую разведку. Они работают на частотах от 25 МГц до 18 ГГц и вычисляют местоположение источников любого радиосигнала. То есть, если на командном пункте ВСУ или на позициях украинской армии находится хоть какая-то электроника, она обязательно будет обнаружена.

Комплекс, базирующийся на платформе микроавтобуса Ford Transit, точно определяет координаты целей, после чего можно нанести удар по ним из любых видов оружия. Также «Свет-КУ» выделяется хорошей мобильностью, может быстро менять позиции в любых условиях.

Функциональность комплекса обеспечивает преимущество войск ДНР и ЛНР перед ВСУ, так как он позволяет наносить точечные удары по противнику, а также глушит сигналы, исходящие от позиций ополчения и исключает их обнаружение.