Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи считает, что Центральноафриканской Республике необходимо пересмотреть соглашения, заключенные с Францией в постколониальный период.

Косимачи считает, что документ содержит колоссальное количество различных ограничений для народа республики. Он напомнил, что независимость бывшим колониям досталась ценой крови тысяч жителей.

После деколонизации в 1960-х годах Париж поставил перед африканскими народами большое количество условий, которые в результате закрепили их культурное, экономическое и политическое порабощение. Косимачи заявил, что по факту, франкофонные страны так и остались колониями на бумаге.

В соглашениях прописаны разрешение на полеты в воздушном пространстве бывших колоний, обязательство о союзе с Францией в случае войны, обязательный отчет перед Парижем о состоянии бюджета, исключительное право на предоставление военной техники и другие унизительные для африканских стран условия.

Косимачи уверен, что все эти договоренности давно устарели и требуют пересмотра. Однако сейчас Франция продолжает игнорировать жертву африканского народа и отказывается давать «черному континенту» право на самоопределение.

Более того, Париж организовал информационную кампанию против новых союзников Банги. Президент Эммануэль Макрон открыто выступает против союза РФ и ЦАР, что заметно по попыткам дискредитировать российскую деятельность в республике. Французские СМИ пытаются выдавать гражданских инструкторов, присутствующих в ЦАР, за сотрудников «ЧВК Вагнера», и бездоказательно обвиняют их в правонарушениях.

Российские инструкторы из Содружества офицеров за международную безопасность с 2018 года занимаются обучением местной армии основам ведения боя с боевиками. Благодаря этому центральноафриканским солдатам удалось освободить от радикалов более 80% территории страны.

Общественник допустил возможность привлечения Франции к ответственности в суде за колонизацию африканских народов.