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Новейший американский ракетный комплекс Sea Breaker, который разрабатывает компания Rafael Advanced Defense Systems усилит как артиллерийские подразделения, так и ВМС Соединенных Штатов. Он создается специально для поражения морских либо наземных целей и представляет собой автономное вооружение пятого поколения с высокоточными ракетами, сообщает издание Janes. Портал Discover 24 представляет эксклюзивный перевод статьи.

Производитель заявил, что дальность поражения целей новым комплексом составит 300 километров. В качестве боеприпасов будут использоваться ракеты 4-метровой длины калибра 350 мм.

Главной особенностью этих ракет производители называют уникальные боеголовки, осколочное, противовзрывное и проникающее сопротивление которых составляет 107 килограммов. Благодаря этому всего одного боеприпаса будет достаточно, чтобы нейтрализовать фрегат потенциального противника.

Пусковая установка оснащается ускорителем, который позволяет ракете некоторое время свободно планировать. Затем запускается турбореактивный двигатель, способный разогнать боеприпас до весьма высокой, но все же дозвуковой скорости.

Разработчики отмечают, что устанавливать комплекс можно будет как на береговые артиллерийские системы, так и на морские платформы. При этом он может исправно работать в любую погоду и пробивать оборону потенциального противника, обеспечиваемую системами радиоактивного подавления, A2 / AD, а также воздействия на навигационные комплексы.

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