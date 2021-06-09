Северный флот РФ получил на вооружение новейшую подлодку «Казань», которая построена в рамках проекта «Ясень-М». Немецкое издание Business Insider поясняет причины, по которым Соединенные Штаты ждали этого события со смешанным чувством восхищения и страха.

В этой подлодке Россия сумела объединить технологии малозаметности и бесшумности с мощным вооружением, способным сметать с лица земли целые города. Так, сейчас субмарина получила крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Однако пусковая установка для них вполне совместима и с новейшими гиперзвуковыми боеприпасами «Циркон», которые из-за скорости в 9 чисел Маха не способны перехватывать современные комплексы ПВО.

Кроме того, материалы, из которых создан корпус «Казани» и звукопоглощающее покрытие исключают обнаружение подлодки гидролокаторами. Конструкторы сумели заглушить даже шум атомной силовой установки, из-за чего субмарина может внезапно появиться у берегов США или рядом с крупными кораблями в ходе военных действий.

Автор публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», также напоминает, что к 2030 году у РФ будет 10 таких подлодок. Причем каждая новая субмарина сможет похвастать своими уникальными особенностями, наводящими ужас на врага.