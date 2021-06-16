Авторы издания The National Interest рассказали о международном форуме «Армия-2021», на котором широкой публике впервые представят российскую подводную лодку проекта «Борей». Они отметили, что США нужно бояться этой субмарины, так как по вооружению и другим параметрам она значительно превосходит американские подлодки.

Форум «Армия-2021» пройдет в период с 22 по 28 августа. Подводная лодка проекта «Борей» будет продемонстрирована всем желающим в Авачинской бухте на Камчатке. В настоящий момент неизвестно, какая именно субмарина удостоится такой чести.

Авторы отмечают, что это может быть подводная лодка К-551 «Владимир Мономах» либо К-550 «Александр Невский», которые находятся в распоряжении Тихоокеанского флота. Всего же российскому ВМФ передано 4 таких субмарины.

По словам экспертов, к 2027 году российское предприятие «Севмаш» намерено передать флоту еще 6 подводных лодок класса «Борей». Бесшумный, легкий, быстрый и вооруженный гиперзвуковыми ракетами – в таком качестве “Борей” станет для США серьезной угрозой.