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Западу нужно продолжать усиливать украинские ВС, чтобы они в случае войны могли нанести России значительный урон, считают военные эксперты издания The National Interest. При этом они подчеркивают, что одержать победу Киев не сможет ни при каких условиях.

По словам аналитика, усилия Запада и самой Украины приносят кое-какие плоды. В распоряжении Киева уже имеется достаточно сильная армия, которая способна оказать достойное сопротивление даже России. Но оно вряд ли будет долгим.

Все дело в том, что даже если оснащенная западным оружием и обученная западными же инструкторами украинская армия решится напасть на Россию, ее там встретят гораздо более сильные, подготовленные и имеющие современное вооружение войска, которые однозначно одержат победу.

Вот только триумф РФ будет немного подпорчен, так как добиться его Москва сможет дорогой ценой, считает американский эксперт.

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