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Разовое использование «веселящего газа» оказалось весьма эффективным в лечении депрессивных состояний, выяснили эксперты Университета Вашингтона. В настоящий момент они проводят второй этап клинических испытаний необычного лекарства и готовы поделиться результатами.

Так, ученые сообщили, что использовали в ходе испытаний как 25-, так и 50-процентную концентрацию оксида диазота, но особой разницы между ними в воздействии на пациентов не обнаружили. Поэтому лечение депрессии они рекомендуют начинать именно с 25-процентной дозы.

Испытания проводятся по всем современными правилам. С пациентами, страдающими от депрессии, ежемесячно проводится по 3 сеанса терапии. В каждом из которых случайным образом дают испытуемым 25-, 50 процентную концентрацию веселящего газа либо плацебо.

По словам ученых, 50-процентная концентрация дает более быстрый эффект, однако сильнее вредит организму. Ее уменьшение до 25% практически ничего не изменило. Пациент избавлялся от депрессивного состояния с минимальными побочными эффектами. Именно поэтому эксперты рекомендуют начинать именно с такой дозы.

Они также отмечают, что в настоящий момент не тестируется длительность терапевтического эффекта, поэтому говорить о полном избавлении от депрессии пока рано. Однако состояние пациентов однозначно улучшается.

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