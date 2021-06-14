Президент США Джо Байден принял участие в очередном саммите G7, который завершился в Великобритании. И поразил не только Соединенные Штаты, но и весь мир весьма серьезным подходом к собственной безопасности.

Британия тоже готовилась

Нельзя не упомянуть, что Лондон в ходе подготовке саммита предпринял беспрецедентные меры безопасности. На небольшом морском курорте Кэбис-Бэй собралось невиданное ранее количество полицейских – более шести тысяч. Кроме того, безопасность лидеров стран «большой семерки» обеспечивал фрегат HMS Northumberland, который должен был в случае чего отражать атаки с моря.

Подход к безопасности, который продемонстрировала Великобритания, оказался весьма впечатляющим. Но не для Соединенных Штатов, которые решили, что целой армии полицейских и боевого корабля недостаточно для защиты президента Джо Байдена. Они предприняли свои собственные меры, на фоне которых британские старания просто меркнут.

Cadillac для президента

Еще до приезда Байдена в Великобританию на авиабазе Сент-Маген приземлилось несколько транспортных самолетов из США. Они доставили около четырехсот агентов секретной службы, а также 50 автомобилей для личной охраны американского лидера.

Среди этих авто особо выделялся Cadillac, предназначенный для самого главы государства. Удлиненный седан Beast, на создание которого ушло полтора миллиона долларов, изготовлен в единственном экземпляре и наделен уникальными функциями для комфорта и безопасности Байдена.

Так, днище автомобиля защищено толстой металлической пластиной, которая должна принять на себя взрыв в случае наезда на мину. Кроме того, по уверениям разработчиков, автомобиль способен спасти президента от биологических и химических атак.

Пятидюймовые окна «Кадиллака» могут перенести интенсивный обстрел автомобиля из пистолетов, автоматов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Помимо этого, стоит отметить оснащение автомобиля спутниковой связью. На случай непредвиденных обстоятельств машину также оснастили автономной системой подачи кислорода.

Защита от атак с воздуха

Службы, отвечающие за безопасность президента Байдена, предусмотрели и вариант с нападением на него с воздуха или с моря. Китайское издание Sohu сообщает о как минимум трех конвертопланах Osprey, которые должны были в случае опасности перебросить на место проведения саммита находящихся в полной боевой готовности дополнительных сил, а также о двух противолодочных вертолетах Sea King.

А что в деньгах?

Китайские эксперты сообщают, что на обеспечение безопасности Джо Байдена было затрачено 30 миллионов фунтов. И это при том, что Британия выделила на охрану всех участников саммита 70 миллионов. Это демонстрирует серьезный подход США к защите своего лидера от возможных атак.

Оправданы ли столь высокие расходы? Авторы публикации считают, что США не только и не столько защищали президента, сколько в очередной раз демонстрировали свое превосходство над остальными государствами. Пышность и помпезность должна была показать, что Соединенные Штаты по-прежнему доминируют. И совершенно неважно, сколько денег заплатят за это среднестатистические налогоплательщики.

16 июня Байден отправится в Женеву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. И хотя секретные службы не раскрывают детали обеспечения безопасности американского лидера на этих переговорах, можно предположить, что “показухи” будет еще больше. Чтобы продемонстрировать превосходство ключевому конкуренту, Соединенные Штаты не пожалеют никаких денег.