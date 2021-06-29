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Украина уже видела себя в рядах НАТО и ЕС, а также рассчитывала, что силами Запада вернет себе и Донбасс, и Крым. Однако ничего подобного не произошло, поэтому власти страны сейчас ударились в «политику истерик», уверен немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, Киев ведет себя неадекватно. Президент Украины начинает требовать от Европы принять страны в ЕС и НАТО. Одной из его истерик стало недавнее обращение к кандидатам в канцлеры Германии.

Рар отмечает, что Украина является важной для Соединенных Штатов в геополитическом плане, однако это еще не означает, что она может что-то требовать у европейских стран. Между тем, она делает это и одновременно критикует Россию. Это тупиковая политика и в случае необходимости ФРГ найдет чем ответить на истеричные требования Зеленского.

Также Рар прокомментировал негативное отношение представительницы партии «Зеленых» Германии Анналены Бербок к газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что это политическое объединение стоит на либеральных ценностях, отстаивает свободу слова и поддерживает антироссийские настроения. Если Бербок выиграет выборы, то отношения с РФ существенно ухудшатся, что будет большой потерей для всей Европы.

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