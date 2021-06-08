Немецкий военный контингент увезет из Афганистана сотни бутылок вина и 60 тысяч банок пива, которые бойцы не успели выпить из-за внезапно введенного «сухого закона». Сообщается, что Германия пыталась продать алкоголь, однако сделать этого не удалось.

В мусульманских странах, к которым относится и Афганистан, спиртные напитки находятся под запретом. Поэтому вино и пиво просто хранилось на складах. Теперь все это вывезут обратно в Германию и реализуют.

«Сухой закон» на немецких базах был введен из-за повышения активности местных вооруженных банд. До этого момент солдаты имели возможность выпивать до двух банок пива или вина ежедневно.

Напомним, что в апреле стартовал вывод войск Североатлантического альянса из Афганистана. По плану, он должен продлиться до 11 сентября, но в США уже звучали заявления, что все подразделения покинут страну раньше срока.