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Соединенные Штаты слишком поздно поняли, что Арктика – это настоящая сокровищница с полезными ископаемыми и золотом. Сейчас они пытаются исправить свою ошибку, однако Россия слишком далеко ушла от них в освоении северного региона.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что Россия сохранила советское наследие в виде огромного количества мощных ледоколов и арктических баз, построенных еще при СССР . Которые сейчас модернизируются в соответствии с новейшими требованиями. Кроме того, она построила новые корабли и подводные лодки, способные пробиваться сквозь льды.

Развитие США в этом плане осталось на уровне двадцатого столетия, поэтому они не смогут конкурировать с Россией. В ближайшие несколько лет она возьмет под полный свой контроль Северный морской путь и будет организовывать круглогодичный проход кораблей через него, что откроет совершенно новые возможности для торговых судов. Американцы же смогут в ответ на это придумывать новые кричалки о «российской агрессии», либо тихо завидовать Москве, своевременно оценившей все перспективы Арктики.

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