Украинская спецоперация по задержанию бойцов ЧВК Вагнера сорвалась из-за встречи Владимира Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Такое заявление сделали члены националистической организации «Движение сопротивления капитуляции», которые также обвиняют украинского лидера в государственной измене.

На переговорах с Лукашенко Зеленский рассказал о спецоперации, после чего Беларусь решила сыграть в свою игру, уверены националисты. Они заявляют, что глава государства мог поделиться секретными сведениями импульсивно или просто по собственной глупости. Однако в любом случае он помог Минску, а вместе с ним и Москве.

28 июня националисты намерены устроить массовую акцию протеста, на которой президенту вручат «подозрение» в госизмене. Кроме того, они собираются требовать отставки Зеленского с поста президента. По словам членов организации, они будут контролировать расследование этого дела. Если конечно кто-то вообще собирается его возбуждать.