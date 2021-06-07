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Представители немецких ВМС сообщили о начале военно-морских маневров Североатлантического альянса под названием Baltops в балтийской акватории.

Указывается, что данные учения завершатся 18 июня. В них примут участие почти 4 000 военнослужащих, а также 60 единиц боевой авиации и 40 подразделений ВМФ НАТО, Швеции и Финляндии. Они состоят из двух фаз, первая из которых пройдет в проливах Дании, где будут отработаны боевые действия в узких каналах.

Затем область проведения маневров будут постепенно смешаться в восточную часть Балтийского моря. На литовском побережье будет отработана высадка десантных подразделений. Отмечается, что Baltops проводятся каждый год, начиная с 1971 года.

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