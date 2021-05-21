В офисе Зеленского дали комментарий скандалу, который разгорелся из-за фотографий президента Украины и его супруги в национальных рубашках.

На Украине 21 мая отмечают День вышиванки. Зеленский на своей Instagram-странице поздравил граждан с этим праздником, при этом на нём и его супруге были надеты рубашки, которые некоторые посчитали русскими косоворотками. В итоге Зеленского подвергли критике из-за этого.

В офисе Зеленского в ответ на это сообщили, что этот скандал является немотивированным, и отметили, что вышиванка является не одним образом, узором или моделью. Было также указано, что эта рубашка является “современной интерпретацией региональных особенностей Украины”.

Над рубашкой работал дизайнер Артем Климчук. Он использовал музейные образцы в качестве примера и добавил немного современности.

Ранее Зеленский рассказал, что ситуация с Донбассом стала наиболее сложной в его политической карьере. При этом он отметил, что от него эта ситуация зависит только на 1%, а остальные 99% – от России.