Решительная поддержка» Афганистана Соединенными Штатами завершилась столь же решительным бегством, что со временем приведет к полной деградации страны, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он заявляет, что в ближайшем будущем ситуация продолжит ухудшаться и никаких улучшений ждать не стоит.

Напомним, что США вывели из Афганистана третью часть своих войск, которые находились в стране на протяжении двух десятилетий. В настоящий момент Пентагон решил ускорить процесс. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, это позволит вывести все войска раньше, чем планировалось.

Сергей Нарышкин в четверг встречался с председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем. В ходе переговоров они договорились объединить усилия спецслужб двух стран, чтобы успешно противостоять агрессии Запада и защитить национальные интересы Союзного государства.