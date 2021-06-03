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Решительная поддержка» Афганистана Соединенными Штатами завершилась столь же решительным бегством, что со временем приведет к полной деградации страны, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он заявляет, что в ближайшем будущем ситуация продолжит ухудшаться и никаких улучшений ждать не стоит.

Напомним, что США вывели из Афганистана третью часть своих войск, которые находились в стране на протяжении двух десятилетий. В настоящий момент Пентагон решил ускорить процесс. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, это позволит вывести все войска раньше, чем планировалось.

Сергей Нарышкин в четверг встречался с председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем. В ходе переговоров они договорились объединить усилия спецслужб двух стран, чтобы успешно противостоять агрессии Запада и защитить национальные интересы Союзного государства.

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