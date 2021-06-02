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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с телеканалом CNBC оценила возможность России справиться с финансовыми ситуациями.

Так, она указала на то, что санкции от США представляют для РФ постоянный риск. Поэтому, как объяснила Набиуллина, в России относительно консервативная политика. Речь идёт как о монетарной и налоговой, так и макроэкономической политике.

При этом Набиуллина отметила, что финансовые резервы России имеют диверсифицированный характер. Также она указала на то, что резервов хватит для того, чтобы справиться с любыми ситуациями.

Как отмечается, за неделю с 14 по 21 мая международные резервы РФ выросли на 1,2%, что примерно составляет 7 миллиардов долларов, и стали составлять 600,9 миллиардов долларов.

Ранее в Госдуме прокомментировали намерение Великобритании ввести санкции против участка газопровода “Северный поток-2”, который проходит через Белоруссию. Ввести санкции было предложено из-за инцидента с самолётом Ryanair.

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